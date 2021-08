Novak Djokovic renuncia al Masters 1000 de Cincinnati

'Nole' tiene en su vitrina 20 titulos de Grand Slam y este año ya ganó el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Djokovic es el último campeón del Masters 1000 de Cincinnati.

Para anunciar su decisión de no jugar este torneo, preparatorio para el US Open, que se inicia a fin de mes, Djokovic dijo en redes sociales: "Quería compartir con ustedes que me estoy tomando un poco más de tiempo para recuperarme después de un viaje bastante agotador desde Australia a Tokio. Lamentablemente, eso significa que no estaré listo para competir en Cincinnati este año, así que centraré mi atención en el US Open y pasaré más tiempo con la familia. ¡Nos vemos pronto en Nueva York!"

Cinco excampeones permanecen inscritos para disputar el Masters 1000 de Cincinnati: el bicampeón escocés Andy Murray (2011, 2008), el ruso Daniil Medvedev (2019), el búlgaro Grigor Dimitrov (2017), el croata Marin Cilic (2016) y el español Rafael Nadal (2013).

El torneo femenino también contará con cinco excampeonas: la estadounidense Serena Williams (2015, 2014), la bielorrusa Victoria Azarenka (2020, 2013), la estadounidense Madison Keys (2019), la española-venezolana Garbine Muguruza (2017) y la checa Karolina Pliskova (2016).

