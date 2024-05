Rafael Nadal necesitó tres sets para ganar a Bergs en el Masters 1000 de Roma

Esta es la primera participación de Nadal en Roma desde el año 2022, un torneo que ha ganado en 10 ocasiones, todo un récord.

"No he jugado mucho estos últimos tres años, todo es mucho más difícil e imprevisible para mí ahora, pero estoy convencido de que puedo jugar mucho mejor que esto", declaró el español tras el partido.

"Estoy contento con esta victoria y de poder jugar un partido más", añadió 'Rafa', que cumplirá 38 años en junio.

En la siguiente ronda, se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, número 9 del mundo y un adversario que le exigirá seguramente mucho más.

Pese a perder un set y tener que batallar ante Bergs, un jugador que nunca ha ganado un partido en el cuadro principal de un Masters 1000, Nadal hizo una valoración positiva de su estreno en la capital italiana, uno de sus torneos de referencia.

"Ha sido realmente un muy buen día, aunque no haya jugado muy bien", insistió en su conferencia de prensa post-partido.

"No he jugado de la manera en la que podía jugar, pero encontré la manera de ganar. Esto me da la posibilidad de jugar otro partido y poder jugar mejor", señaló.

"Lo que es importante para mí es que puedo ir encadenando los torneos. Saco mejor también, me encuentro más rápido, pero tengo que corregir todavía cosas. Estoy demasiado lejos de la línea del fondo de la pista, por ejemplo", apuntó.

De regreso al circuito en Barcelona el mes pasado, tras una pausa por lesión de tres meses, Nadal cayó eliminado en la segunda ronda del torneo catalán y en octavos de final del Masters 1000 de Madrid.

En principio, la actual es la última temporada de Nadal, que mantiene el objetivo de brillar una última vez en Roland Garros (del 26 de mayo al 9 de junio), torneo que ha ganado en 14 ocasiones.

"Todavía me dan temores con algunos gestos que requieren músculos o partes de mi cuerpo en las que me lesioné. Pero he llegado a un momento en el que ese miedo desaparece, en el que llevo a mi cuerpo al límite, en el que asumo riesgos", afirma.

Coutet, primer rival de Djokovic

Su gran rival, el número uno mundial Novak Djokovic, conoció este jueves el nombre de su primer adversario en el torneo de Roma de este año: será el francés Corentin Moutet (83º), un 'lucky loser' [repescado para el cuadro principal tras caer en la ronda de clasificación] que ganó en la primera ronda al ruso Roman Safiullin por 3-6, 7-6 (7/1) y 6-2.

Entre los representantes latinoamericanos, la alegría la dio el brasileño Thiago Seyboth Wild (61º), que venció en la primera ronda al francés Grégoire Barrère (115º) por 6-3 y 6-4.

Por contra, quedó eliminada en la segunda ronda del cuadro femenino la colombiana María Camila Osorio (64ª), que perdió 6-0, 4-6 y 6-3 ante la estadounidense Madison Keys (16ª).

En primera ronda de ese torneo femenino quedaron apeadas este jueves la mexicana Renata Zarazúa y las argentinas Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé.

