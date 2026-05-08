El invicto Fabio Wardley vs el "Dinamita" Daniel Dubois, un nuevo choque británico pesado

El invicto púgil Fabio Wardley hará su primera defensa de peso pesado del título OMB ante el explosivo ex campeón mundial Daniel Dubois, en un nuevo choque británico del más alto nivel este sábado 9 de mayo.

Wardley (20-0-1, 19 KOs), de 31 años de edad saltará al escenario del Co-Op Live Arena de la ciudad de Manchester en un nuevo gran choque de nacidos en el Reino Unido de peso pesado ante Dubois (22-3, 21 KOs), noqueador de 28 años de edad.

Fabio Wardley llega a este combate tras la victoria más importante de su carrera como profesional, una que inició en el año 2017, al superar por KO en el undécimo asalto al excampeón de la OMB, Joseph Parker el 25 de octubre del pasado año 2025, convirtiéndose así en el campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo.

El originario de Ipswich, Suffolk luego alcanzó el estatus de campeón absoluto después de que Oleksandr Usyk renunciara a su título un tiempo después.

"Dinamita" Dubois, el retador de Fabio Wardley

Por su parte, el nacido en Greenwich, London Daniel Dubois ya sabe lo que es enfrentar este tipo de combate, como el último de ellos cuando cayó por KO ante Oleksandr Usyk en julio del 2025 en el Wembley Stadium, en aquel choque por todos los títulos de la máxima categoría del boxeo.

Anteriormente Dubois le había ganado a Anthony Joshua, en un gran cara a cara en el año 2024, que terminó en un impresionante KO en el 5 asalto.

Ahora, dos grandes británicos volverán a disputar un cetro dorado en su país natal, esta vez en una velada que estará en vivo por DAZN Boxing.