Tokio 2020: Sifan Hassan consigue doblete de medallas de oro.

"Estoy tan feliz que he gritado durante la ceremonia de medallas. Es ahora cuando me doy cuenta de lo conseguido, ahora que los Juegos terminan", explicó Hassan .

"Me siento muy agradecida. No creo que lo hubiera podido hacer mejor. Durante la ceremonia de medallas lo que me repetía en mi cabeza era que ya está, se acabó, ahora podré dormir", señaló.

El reto de intentar lograr el triplete de títulos de 1.500, 5.000, 10.000 en tokio convirtió en muy copioso el programa de carreras de Hassan en Tokio 2020. Ha corrido en cinco de los nueve días con pruebas de atletismo en pista.

"Nosotras, las mujeres, somos muy capaces, somos mucho más fuertes", afirmó al ser preguntada por su exigente programa.

"Si quieres y eres fuerte, puedes hacerlo. La gente puede hacerlo. Eso vale para todos", señaló.

Sifan Hassan emuló con este doblete a la etíope Tirunesh Dibaba en Pekín 2008.

El triplete que Hassan deseaba, eso sí, tendrá que esperar a una mejor ocasión.

Dio el primer paso en el inicio de la semana al coronarse en los 5.000 metros, pero el viernes no cumplió el segundo requisito, al quedar tercera en la final de 1.500 metros.

Se quedó allí con la medalla de bronce, viendo cómo la keniana Faith Kipyegon revalidó el título en el kilómetro y medio.

Etiopía, protagonista

El balance de Hassan en Tokio 2020 es en cualquier caso impresionante y queda en dos oros y un bronce.

En el Mundial de Doha 2019, la neerlandesa también consiguió un doblete de títulos, en aquel caso en 1.500 y 10.000 metros.

En esa carrera catarí, Hassan superó a Gedey, que fue entonces subcampeona del mundo.

Ambas eran las favoritas para la prueba de este sábado, después de haber firmado en junio las que son las dos mejores marcas de la historia en esta prueba. Sifan Hassan batió el récord mundial el 6 de junio con 29:06.82 y Gedey lo mejoró dos días más tarde en el mismo escenario, Hengelo (Países Bajos), con 29:01.03.

El podio de los 10.000 metros femeninos en Tokio-2020 tiene en cualquier caso raíces etíopes, ya que Hassan creció en ese país antes de llegar como refugiada a Países Bajos, en 2008 con 15 años, mientras que Gezahegne corría para Etiopía antes de pasar a tener la nacionalidad bareiní en 2013.

La carrera de la atleta de origen Etíope es una muestra de carácter y actitud que quedará marcada en las mentes y los corazones de los aficionados que presenciaron el gran momento.

Abandonó Etiopia a los 15 años de edad , recibió la nacionalidad neerlandés y sus cualidades en el atletismo la llevaron a los más alto en Tokio 2020