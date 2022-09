Xavi habla sobre la polémica situación de Antoine Griezmann

"Es un tema de clubes, no me incumbe a mí, tienen que hablar y dialogar los dos clubes", afirmó Xavi, en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Cádiz del sábado.

El técnico azulgrana reaccionó de esta manera tras las informaciones de prensa apuntando a que el Barcelona podría demandar al Atlético de Madrid por Griezmann, del que considera que ya cumplió la cláusula para ser jugador rojiblanco.

Según la prensa española, el contrato de cesión de Griezmann por dos años al Atlético preveía una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros (39,8 millones de dólares) en caso de que el francés jugará más de 45 minutos en al menos el 50% de los partidos en que estuviera disponible.

El Barcelona entiende que esta condición se cumplió ya la pasada temporada, mientras que el Atlético afirma que se tiene que cumplir sobre los dos años, lo que está llevando a limitar el tiempo de juego de Griezmann en esta temporada, según los medios deportivos españoles.

"De Griezmann no me he implicado porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no hemos hablado en ningún momento, y mira que hemos hecho reuniones (con la dirección del Barça), de la situación de Antoine", dijo Xavi.

"Es un tema del club, es un tema del Barça con el Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid con el Barça y ahí yo poco puedo hacer, es un tema de clubes".

"Hemos tratado jugadores, pero el caso Griezmann, precisamente, no", concluyó el técnico azulgrana.