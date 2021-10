Samuel Anthony ofrece disculpas tras reacción por error de Cummings

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1448460721117859840 MUY ENOJADO .@samuelpanama y su descargo tras el error de Harold Cummings en el segundo gol de Canadá.#EstoyMareaRoja #ALaCandela pic.twitter.com/uMPXK9ej9o — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 14, 2021

Al terminar el partido de Panamá ante Canadá, Anthony escribió en la publicación del Instagram de Deportes RPC que "viéndolo en frío, mi reacción no fue la mejor, fue una calentura. En verdad, no estamos para descartar a nadie, que tampoco somos muchos. Esto no acaba aquí, seguimos!".

Posteriormente, este jueves en el programa "A La Candela", Samuel Anthony reiteró sus disculpas por la forma en la que reaccionó.

"Disculpas a la afición porque me han dicho que uno no se debe comportar así y es verdad, a la familia de Cummings porque la familia es la que siempre recibe esos golpes. Si yo estuve molesto y a mí me dolió, Harold debió estar mucho más triste y más molesto que todos nosotros porque nadie se quiere equivocar, entonces uno reacciona de mala manera en el momento. Uno tiene la capacidad de cuando comete un error, al igual que él yo también cometí uno porque no reaccioné de la manera correcta, la manera en la que dije las cosas, y tratar de corregir", finalizó.