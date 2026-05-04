MLB: El Cy Young Tarik Skubal se someterá a una operación en el codo

El reinante ganador del Cy Young de la Liga Americana en la MLB , Tarik Skubal , se someterá a una operación para extraerle residuos de tejidos del codo izquierdo luego de que el as sintiera molestias el domingo.

Skubal fue sacado de su apertura por los Tigres de Detroit programada para el lunes contra los Medias Rojas, cinco días después de que todos en el equipo se alarmaran tras la aparente dolencia en el partido contra los Bravos -- y pasó a la lista de lesionados.

El momento de la lesión de Tarik Skubal - MLB

El dirigente de los Felinos, A.J. Hinch, informó que el abridor sintió las mismas molestias el domingo. Después de consultar con los médicos, Skubal se sometió a unas pruebas que revelaron tejidos sueltos. El serpentinero consultará con otros médicos y fijará el día de la operación. No se ha fijado una fecha para su regreso, pero normalmente dicha clase de procedimientos requieren de dos a tres meses de recuperación.

Skubal se sacudió el brazo izquierdo, se sujetó el antebrazo y llamó al receptor Dillon Dingler a la lomita el miércoles pasado en Atlanta, preocupando tanto a los aficionados como directivos del club de Detroit. Skubal expresó el domingo que realizaría su rutina normal entre presentaciones y estaría listo para el lunes.

“Fue una buena semana de trabajo”, declaró Skubal. “No cabe duda”.

Aunque no garantizó que había superado todo completamente, no se notó muy alarmado sobre la situación.

“La verdad no sé. Probablemente fue un calambre”, explicó Skubal. “Hemos escuchado la palabra corrientazo, pero la verdad parece que no tuvo que ver con un nervio”.