Mundial 2026: Conoce a Sébastien Desabre, entrenador de la Selección de Congo

En su segunda experiencia al frente de una selección africana, tras pasar año y medio al timón de Uganda entre 2017 y 2019, Sébastien Desabre va a saborear la emoción de estar en la Copa Mundial 2026 . Cuatro años después de su nombramiento, proveniente del Chamois Niortais francés, el técnico galo, de 49 años de edad, ha logrado una gesta alabada por todo el continente.

En agosto de 2022, cuando asumió el cargo de director de la Selección de Congo , el técnico natural de Valence reveló sus elevadas expectativas: "Nos hemos marcado como objetivo la Copa Africana de Naciones 2025 y la participación en la Copa Mundial 2026".

Desabre ha logrado llevar a buen puerto su ambicioso proyecto gracias a la excelente generación de jugadores a su disposición, que tiene como puntas de lanza a Cédric Bakambu, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku. Ahora los congoleños tienen que prepararse a conciencia para enfrentarse a las temibles Portugal, Colombia y Uzbekistán que aguardan dentro del Grupo K.

Se ganó la confianza de los fanáticos - Mundial 2026

Durante sus primeros meses en el cargo, la afición se mostró prudente, decepcionada por desilusiones pasadas. Pero la clasificación para la CAN 2023 (disputada a comienzos de 2024) le hizo generar confianza. Este hecho, acompañado de una excelente actuación en la cita continental, en la que los suyos alcanzaron las semifinales, también le permitió instaurar un marco colectivo claro, adoptado rápidamente por un grupo convencido por sus métodos.

Todo ello forjado merced a sus experiencias en los banquillos del ES Cannet Rocheville, el Dubai CSC, el ES Tunis y el Wydad AC. A diferencia de la mayoría de sus homólogos presentes en la Copa Mundial, el seleccionador de los Leopardos no fue jugador profesional, pero eso no le ha impedido figurar entre los técnicos más respetados de África.

FUENTE: FIFA