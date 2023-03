Samuel Anthony: Si fuera Manuel Arias, yo boto a Christiansen

El presentador de RPC Samuel Anthony criticó la decisión de Thomas Christiansen de no ir al amistoso de la selección de Panamá ante Argentina del 23 de marzo.

"Es duro esto, de verdad yo quiero apuntar bien mis cañones, ese señor no tiene jefe?, ¿Quién le pone el cascabel al gato?, ese señor hace lo que se le da la gana".

El comentarista incluso dijo que si fuera el jefe de Thomas Christiansen lo hubiese botado porque es injustificable la ausencia del DT y un buen equipo para el amistoso ante el Campeón del Mundo.

"Tú te fajaste, hiciste la mejor negociación del año, para el primer amistoso del año, no existimos en fútbol. Si fuera Manuel Arias yo le digo, que tú no que, yo lo botó, cómo no ir al amistoso ante Argentina, tú eres loco?..