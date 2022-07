Mundial de Atletismo 2022: Noah Lyles revalida oro en 200 metros

Lyles revalidó el oro logrado en el pasado Mundial de Doha 2019 al imponerse con un tiempo de 19.31 segundos, a solo 12 centésimas del récord mundial del legendario Usain Bolt (19.19).

Solamente Bolt, que también corrió en 19.30 en los Juegos Olímpicos de 2008, y el también jamaicano Yohan Blake (19.26) han logrado mejores marcas que Lyles.

"Hoy es mi día y por fin he podido hacer lo que he soñado durante años", expresó Lyles tras su victoria. "Esperaba realmente que fuera un tiempo rápido, pero cuando lo vi, pensé: ¿En serio?"

"¡Esto como ser una estrella de rock!" dijo Lyles frente a un repleto Hayward Field, en contraste con las gradas vacías de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el año pasado terminó tercero y admitió atravesar por problemas de salud mental.

Incapaces de seguir la explosiva arrancada de Lyles, el también estadounidense Kenneth Bednarek se aseguró la plata (19.77) y el joven fenómeno Erriyon Knighton, de 18 años, el bronce (19.80).

Nuevo joven fenómeno del atletismo estadounidense, Knighton logra así su primera gran medalla internacional después de ser cuarto el año pasado en Tokio.

El adolescente, sin embargo, aspiraba al oro en una temporada en la que superó las marcas de Usain Bolt a su edad.

Declaraciones

"Se siente bien. Ser tan joven y estar en el podio. Queda mucho más por venir", dijo Knighton, que explicó su distancia respecto a Lyles por su pobre salida.

"Desde los tacos, me hice un pequeño lío y eso me desvió la carrera, pero conseguí una medalla. No me puedo quejar. Solo tengo 18 años", afirmó. "Lyles me ha dicho que seré uno de los más grandes del deporte. Se siente bien viniendo de él.

"Estoy muy contento de haber llegado a la final y de poder volver a correr rápido. Tengo que seguir empujando", declaró Ogando, quien logró un oro en la jornada inaugural con el relevo dominicano mixto de los 4x400.

"Me emociona poder correr con los grandes. Hay que aprender a ganar y también a perder. Nunca hay que rendirse. Creo que puedo conseguir más", subrayó el joven velocista, entrenado por el ex vallista Félix Sanchez, dos veces campeón olímpico.

