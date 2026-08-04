Panameña Gianna Woodruff se lleva el oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La atleta panameña de 32 años de edad Gianna Woodruff lució impecable en la Final de los 400 metros vallas femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, para adjudicarse la medalla de oro.

Woodruff, quien llegaba a la final luego de ganar su heat mostró dominio en la final de la edición XXV de la competición, en donde desde el inicio sacó gran ventaja ante las demás atletas.

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La atleta de 1.70m de estatura se lleva el oro, con una actuación brillante, en la que terminó con un tiempo de 53.98, el nuevo récord de la competición.

En el segundo lugar y con la medalla de plata se quedó Grace Claxton, con tiempo de 55.40s y en el tercer lugar la mexicana Yara Amador con 55.81 segundos.

Gran marca para Gianna Woodruff

La atleta olímpica panameña acabó con el récord que en su momento tenía la jamaiquina Deon Hemmings en 54.30s.