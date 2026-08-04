Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy martes 4 de agosto

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con dos emocionantes partidos de los cuartos de final en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
En el otro cruce, Estados Unidos enfrentará a Guatemala. Los estadounidenses llegan a los Cuartos de Final como ganador del Grupo A después de una Fase de Grupos invicta, con 11 goles anotados y tres porterías imbatidas.
Guatemala clasificó como uno de los dos mejores terceros lugares. El equipo finalizó con récord de 1-0-2 en el Grupo B, con una victoria sobre Antigua y Barbuda y derrotas ante México y Costa Rica.
Partidos para hoy martes 4 de agosto en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF
- Costa Rica vs Haití - Estadio Universitario BUAP (3:00 p.m)
- Estados Unidos vs Guatemala - Estadio Universitario BUAP (8:00 p.m)
FUENTE: CONCACAF