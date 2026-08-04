Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy martes 4 de agosto

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 continúa con dos emocionantes partidos de los cuartos de final en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Los Cuartos de final comienzan el martes con Costa Rica enfrentando a Haití. El ganador avanzará a las Semifinales y asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 Masculina de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En el otro cruce, Estados Unidos enfrentará a Guatemala. Los estadounidenses llegan a los Cuartos de Final como ganador del Grupo A después de una Fase de Grupos invicta, con 11 goles anotados y tres porterías imbatidas.

Guatemala clasificó como uno de los dos mejores terceros lugares. El equipo finalizó con récord de 1-0-2 en el Grupo B, con una victoria sobre Antigua y Barbuda y derrotas ante México y Costa Rica.

Partidos para hoy martes 4 de agosto en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Costa Rica vs Haití - Estadio Universitario BUAP (3:00 p.m)

Estados Unidos vs Guatemala - Estadio Universitario BUAP (8:00 p.m)

FUENTE: CONCACAF