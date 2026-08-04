Georgina Rodríguez habla sobre su cuerpo y el mensaje que le dejó Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez colgó un mensaje en sus redes sociales sobre los comentarios que ha recibido últimamente sobre su físico y de lo que le ha dicho su pareja Cristiano Ronaldo.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre- es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía" , dijo Georgina con una foto en traje de baño.

Cristiano Ronaldo y un hermoso mensaje a Georgina Rodríguez

La modelo contó sobre una conversación que tuvo con su pareja el futbolista portugués Cristiano Ronaldo porque en un momento los comentarios la llevaron a dudar.

"Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden...Lo estuve comentando con Cris y le dije: "Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen." Y él me respondió: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa.

Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto... ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo "correcto"? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí.

Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y aratituo en todas sus versiones".