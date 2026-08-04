Champions League: Cristian Martínez y César Blackman ganaron la ida en tercera ronda

Cristian Martínez y César Blackman fueron titulares en la victoria del Slovan Bratislava 2-1 ante el Mjällby AIF en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League .

El lateral izquierdo de 24 años de edad, Elliot Stroud, adelantó al club sueco desde el punto penal al minuto 61' en el Strandvallen, pero los eslovacos anotaron la igualdad por medio de Suleiman Camara al 78' con asistencia de Mykola Kukharevych y el tanto de la victoria lo anotó Manasse Kianga al 90+4.

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El "Fulo" Martínez recibió tarjeta amarilla al 52' y salió de cambio al 79', mientras que "Blaki" jugó todo el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar el Slovan Bratislava en la Champions League?

El club de la Superliga de Eslovaquia jugará el partido de vuelta el próximo martes 11 de agosto desde la 1:15 p.m. en el Tehelné pole.