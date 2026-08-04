Champions League: Cristian Martínez y César Blackman ganaron la ida en tercera ronda

Cristian Martínez y César Blackman fueron titulares en la victoria del Slovan Bratislava 2-1 ante el Mjällby AIF en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League.
El "Fulo" Martínez recibió tarjeta amarilla al 52' y salió de cambio al 79', mientras que "Blaki" jugó todo el partido.
¿Cuándo vuelve a jugar el Slovan Bratislava en la Champions League?
El club de la Superliga de Eslovaquia jugará el partido de vuelta el próximo martes 11 de agosto desde la 1:15 p.m. en el Tehelné pole.