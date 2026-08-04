México vs Panamá Sub-21: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección de Panamá Sub-21 tendrá la dura misión de enfrentar a México en una de las llaves semifinales de la disciplina del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los dirigidos por César Aguilar finalizaron en la segunda posición del grupo B con 6 puntos y en su último partido golearon 3-0 a Cuba con goles de Sinisterra y un doblete de Rubén Collymore.

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