La Selección de Panamá Sub-21 tendrá la dura misión de enfrentar a México en una de las llaves semifinales de la disciplina del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Por su parte, México fue líder del grupo A con 7 unidades y en su último choque vencieron 4-1 a Guatemala.
MÉXICO VS PANAMÁ SUB-21: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
- Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio Moca 85
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com