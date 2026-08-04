FUTBOL Marea Roja -  4 de agosto de 2026 - 09:37

México vs Panamá Sub-21: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección de Panamá Sub-21 se medirá a México en una de las llaves semifinales de los juegos Centroamericanos y de Caribe 2026.

México vs Panamá Sub-21: Fecha

México vs Panamá Sub-21: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los dirigidos por César Aguilar finalizaron en la segunda posición del grupo B con 6 puntos y en su último partido golearon 3-0 a Cuba con goles de Sinisterra y un doblete de Rubén Collymore.

Por su parte, México fue líder del grupo A con 7 unidades y en su último choque vencieron 4-1 a Guatemala.

MÉXICO VS PANAMÁ SUB-21: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

  • Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Moca 85
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com

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