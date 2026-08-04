Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá inicia la Súper Ronda con victoria

La novena de Panamá demostró su poder ofensivo ante Cuba , luego de llevarse la victoria por pizarra de 6-2 en el primer partido de la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , que se llevan a cabo en República Dominicana.

Los canaleros fabricaron 6 rayitas en el primer episodio, 4 de ellas producto de un Grand Slam del receptor chiricano Erasmo Caballero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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Andy Cosme anotó la primera carrera de los cubanos en la alta del quinto episodio, mientras que Yuliesky Remón conectó un jonrón solitario en la séptima entrada.

El derecho Harold Araúz se acreditó la victoria, tirando 4.0 episodios de 7 imparables y 1 ponche. El ex Grandes Ligas Davis Romero entró como relevo y trabajó 2.2 entradas de 2 hit, 1 carrera y 2 ponches, para luego darle paso a Alberto Guerrero y Gilberto Chu, quien sacó el último out.

Próximo partido de Panamá en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los dirigidos por el timonel Alberto Macré se enfrentarán este miércoles 5 de agosto a República Dominicana desde las 6:00 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.