MLB: José Caballero vuelve a pegar HR, pero Iván Herrera le ganó el duelo de panas

José Caballero volvió a conectar un HR en juegos seguidos, pero no pudo evitar la derrota de los Yankees de New York ante los Cardinals de San Luis de Iván Herrera.

El poder de Alec Burleson fue determinante en la victoria de los Cardenales. Su tercer cuadrangular de la noche puso el broche de oro a una espectacular remontada de San Luis, que recuperó el control del encuentro luego de desperdiciar una ventaja de 6-0 y verse abajo 7-6. En una explosiva octava entrada, los Cardenales castigaron al bullpen de los Yankees con siete carreras, y Burleson selló el ataque con un jonrón de dos anotaciones frente al dominicano Ángel Chivilli.

Desde el inicio del compromiso, la ofensiva de San Luis no dio respiro al derecho Cam Schlittler. El novato vivió su salida más corta de la temporada al completar apenas tres entradas de labor. En el primer episodio necesitó 30 lanzamientos, y Burleson aprovechó para conectar un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho. Cuando Schlittler dejó el montículo, ya había realizado 83 envíos y los Cardenales dominaban el marcador por 4-0.

Burleson volvió a hacerse sentir en el cuarto inning con otro vuelacercas de dos carreras, nuevamente hacia el jardín derecho, esta vez frente al zurdo Tim Hill, ampliando la ventaja de San Luis a 6-0.

Esa diferencia permitió trabajar con mayor tranquilidad al abridor Michael McGreevy, quien se mantuvo en el montículo durante cuatro entradas y un tercio. Sin embargo, los Yankees comenzaron a reaccionar cuando Austin Wells conectó un jonrón de dos carreras. El relevista Justin Bruihl ingresó de inmediato, pero Trent Grisham también lo recibió con un cuadrangular solitario.

El encuentro cambió por completo en los innings finales. Los relevistas Ryne Stanek y George Soriano fueron castigados con tres jonrones (Ryan McMahon, "Chema" Caballero y Luis García), permitiendo que Nueva York diera vuelta al marcador y tomara ventaja de 7-6, desatando la euforia de los aficionados en el estadio.

La respuesta de los Cardenales no tardó en llegar. En la parte alta del octavo capítulo, Blaze Jordan abrió la ofensiva con un triple frente a Ryan Yarbrough. Poco después, Nathan Church castigó a Ángel Chivilli con un jonrón de tres carreras que devolvió la ventaja a San Luis. Más adelante, Burleson apareció una vez más para conectar su tercer cuadrangular de la noche, un batazo de dos carreras que puso cifras definitivas y coronó una actuación inolvidable.

Números de José Caballero e Iván Herrera

"Chema" se fue de 3-1 con una anotada y una remolcada, mientras que Herrera se fue en blanco en 3 turnos con una anotada y 2 bases por bolas.