MLB: Los Yankees ascenderían hoy a George Lombard Jr., su prospecto #1

Los Yankees dejaron claro antes del cierre del mercado de cambios que George Lombard Jr. era una pieza intocable. A pesar del interés de varios equipos, la organización rechazó todas las ofertas por el joven campocorto, convencida de que formaría parte de su futuro. Ese futuro llegó antes de lo previsto.

De acuerdo con una fuente consultada por MLB.com, Lombard, considerado el prospecto número uno de los Yankees y el número 20 de todo el béisbol según MLB Pipeline, será promovido a las Grandes Ligas para el encuentro del martes frente a los Cardenales en el Yankee Stadium. La noticia fue adelantada por YES Network.

La decisión llega después de que los Yankees realizaran varios movimientos en su roster tras la derrota por 13-7 ante San Luis. El lanzador derecho dominicano Ángel Chivilli, el jardinero dominicano Jasson Domínguez y el campocorto Anthony Volpe fueron enviados a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Estos ajustes también permitirán la incorporación del jardinero puertorriqueño Heliot Ramos, adquirido recientemente desde los Gigantes y cuya llegada al equipo está prevista para este martes.

Números de George Lombard Jr. en Triple A

En Triple-A, Lombard tuvo una sólida campaña ofensiva al batear para .268, con un porcentaje de embasado de .405 y un slugging de .440 en 56 partidos. Además, conectó 16 dobles, seis cuadrangulares, impulsó 21 carreras y se robó 10 bases.

Con apenas 21 años, Lombard es hijo del exjugador de Grandes Ligas George Lombard Sr., quien actualmente se desempeña como coach de banca de los Tigres. El infielder fue seleccionado por los Yankees en la primera ronda del Draft de MLB de 2023 con la selección número 26 global y ahora tendrá la oportunidad de debutar en las Mayores.