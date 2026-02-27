Clasificatorio FIBA World Cup Baloncesto -  27 de febrero de 2026 - 07:34

Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Partidos para hoy viernes 27 de febrero

La Selección de Baloncesto de Panamá jugará en la Arena Roberto Durán por la segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup.

FOTO: FIBA

El experimentado coach Nelson Colón, nuevo entrenador del onceno nacional, tendrá sus primeros compromisos al frente de la "Roja sin Mangas".

La edición mundialista de 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones. También clasificará a los equipos directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o mediante cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.

Roster de la Selección de Panamá - Clasificatorio FIBA World Cup

  1. Iverson Molinar
  2. Eric Romero
  3. Mauro Oglivie
  4. Ezequiel Bell
  5. Trevor Gaskins
  6. CJ Rodríguez
  7. Justin Quintero
  8. Guillermo Navarro
  9. Luis Rodríguez
  10. Isaac Machore
  11. Alejandro Grant
  12. Gil Atencio

Partidos para hoy viernes 27 de febrero - Clasificatorio FIBA World Cup

  • Brasil vs Venezuela en la Arena UniBH (5:00 pm)
  • Chile vs Colombia en el Coliseo Antonio Azurmendi (6:00 pm)
  • Argentina vs Uruguay en el Estadio Obras Sanitarias (7:30 pm)
  • Cuba vs Panamá en la Arena Roberto Durán - en vivo por COS (8:10 pm)
Cuba vs Selección de Baloncesto de Panamá: Fecha, hora y dónde ver segunda ventana FIBA

Partidos de la Selección de Baloncesto de Panamá en la segunda ventana

