Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Partidos para hoy viernes 27 de febrero

La segunda ventana del Clasificatorio FIBA World Cup traerá muchas emociones a la Arena Roberto Durán, cuando la Selección de Baloncesto de Panamá se enfrente a Cuba.
La edición mundialista de 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones. También clasificará a los equipos directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o mediante cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.
Roster de la Selección de Panamá - Clasificatorio FIBA World Cup
- Iverson Molinar
- Eric Romero
- Mauro Oglivie
- Ezequiel Bell
- Trevor Gaskins
- CJ Rodríguez
- Justin Quintero
- Guillermo Navarro
- Luis Rodríguez
- Isaac Machore
- Alejandro Grant
- Gil Atencio
Partidos para hoy viernes 27 de febrero - Clasificatorio FIBA World Cup
- Brasil vs Venezuela en la Arena UniBH (5:00 pm)
- Chile vs Colombia en el Coliseo Antonio Azurmendi (6:00 pm)
- Argentina vs Uruguay en el Estadio Obras Sanitarias (7:30 pm)
- Cuba vs Panamá en la Arena Roberto Durán - en vivo por COS (8:10 pm)