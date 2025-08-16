Copa Latina Baloncesto -  16 de agosto de 2025 - 14:22

Copa Latina 2025: Panamá revela selección Mayor de Baloncesto

El coach Gonzalo García presentó el roster de Panamá para disputar la Copa Latina 2025, a disputarse en nuestro país.

FOTO: FEPABA

El coach de la Selección de baloncesto de Panamá, Gonzalo García, presentó este sábado el roster del equipo panameño para disputar la Copa Latina 2025, a disputarse en nuestro país del 17 al 19 de agosto.

La Arena Roberto Durán será el escenario que recibirá a Brasil, Argentina y Uruguay, países invitados a jugar este torneo amistoso de cara a la FIBA Americup 2025 en Nicaragua.

Selección Mayor de baloncesto de Panamá - Copa Latina 2025

  • Trevor Gaskins
  • Luis Rodríguez
  • Judah Brown
  • Justin Quintero
  • Guillermo Navarro
  • Ezequiel Bell
  • Gil Atencio
  • Joshua Lemon
  • Aaron Gedeón
  • Roberto Armstrong
  • Jhonatan Salazar
  • Anthony Hall
  • Sebastián Bósquez

Dirigidos por: Coach Gonzalo García

