Copa Latina 2025: Panamá revela selección Mayor de Baloncesto

El coach de la Selección de baloncesto de Panamá, Gonzalo García, presentó este sábado el roster del equipo panameño para disputar la Copa Latina 2025, a disputarse en nuestro país del 17 al 19 de agosto.
Selección Mayor de baloncesto de Panamá - Copa Latina 2025
- Trevor Gaskins
- Luis Rodríguez
- Judah Brown
- Justin Quintero
- Guillermo Navarro
- Ezequiel Bell
- Gil Atencio
- Joshua Lemon
- Aaron Gedeón
- Roberto Armstrong
- Jhonatan Salazar
- Anthony Hall
- Sebastián Bósquez
Dirigidos por: Coach Gonzalo García