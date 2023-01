Béisbol Juvenil 2023: Omar González y un brazo poderoso al servicio de Coclé

"Ya estamos en los últimos retoques para lo que es el inicio del campeonato. Ya es mi tercer año y el cuerpo técnico me dijo que me van a mantener ahí atrás en el bullpen para venir a cerrar los juegos y a mantener mano en en el equipo", destacó el derecho lanzador que pertenece a la organización de los Yankees de New York.

Juegos fuera de casa

"Es un nuevo camino, nos toca afuera, pero vamos a meter mano y tratar de sacar los triunfos. Vengo con mucha experiencia de la organización", mencionó Omar González.

Omar González fue pieza clave en el título conseguido por Coclé en el 2021, llevándose el premio al Lanzador del Año. González es recordado por cerrar el partido por el campeonato en el Estadio José Antonio Remón Cantera, con una potente recta que alcanzaba hasta las 90 mph.

Merón confía en el brazo de Omar González

"Vamos a tener a Omar González que terminó el partido cuando ganamos el campeonato en el 21 y esperemos tenerlo aquí por mucho tiempo, el esta con la organización de los Yankees, una gran ficha para el equipo y esperemos que se mantenga hasta el final", finalizó el experimentado mánager de Coclé Rodrigo Merón.

Coclé iniciará su camino con tres partidos consecutivos fuera de casa, debutando en Metetí ante la tropa de Darién, luego se medirá ante Panamá Metro y cierra sus primeras visitas ante Panamá Este.