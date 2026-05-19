Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Australia

La selección de Australia enfrentará la fase de Grupos del Mundial 2026 en el D, junto a Estados Unidos, con un equipo con juventud y experiencia, en busca de llegar a lo más alto de la competición.

Mathew Ryan: La experiencia en el arco será una pieza fundamental, con 34 años de edad el actual jugador del Levante UD de la primera división de España lidera al onceno australiano. Con Australia, Ryan se convirtió en una pieza histórica de los “Socceroos”. Debutó en 2012 y fue arquero titular en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Alessandro Circati: El joven defensor central del Parma del fútbol italiano llegará a la cita mundialista con22 años de edad y consolidad como una de las grandes promesas y figuras del equipo.

Nestory Irankunda: Otro de los jovenes que estará haciendo su aparición en la Copa del Mundo, un explosivo delantero de 20 años de edad y que ve acción en el fútbol de Inglaterra, con el Watford. Con el seleccionado nacional tiene pocas apariciones, 13 partidos, en los que ha marcado 5 goles y brindado una asistencia.

Otro de los más claves, que ya lo fue en Qatar 2022 es Ajdin Hrustic, pieza fija en la Selección de Australia para la Copa del Mundo 2026. Con un buen presente en el Heracles Almelo de los Países Bajos, el mediocampista ofensivo destaca como uno de los principales referentes creativos de los Socceroos.

Velocidad y explosividad es lo que trae el ataque australiano para la Copa del Mundo que se aproxima, una selección que en su más reciente participación fue eliminada en los Octavos de Final.