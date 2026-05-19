MLB: Cubano Aroldis Chapman escaló al décimo puesto en salvamentos

El cubano Aroldis Chapman continúa escalando posiciones en el departamento de salvamentos de las Grandes Ligas ( MLB ) y, tras su más reciente rescate, alcanzó el décimo puesto en la lista histórica.

'El misil cubano' aprovechó sus dos oportunidades de salvamento ante los Atlanta Braves y los Kansas City Royals para llegar a 378 rescates y superar a Joe Nathan, quien acumuló 377.

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Ahora, el cubano tiene en la mira al estadounidense Dennis Eckersley, noveno en la lista histórica con 390 salvamentos.

En la presente campaña, el lanzador nacido hace 38 años en Holguín, suma 11 rescates, ha trabajado 16.2 y exhibe una efectividad de 0.54.

Complicada tarea para alcanzar a Mariano Rivera

Con 17 temporadas en las Grandes Ligas, Chapman es uno de los tres relevistas activos con opciones de acercarse al líder histórico de salvamentos, Mariano Rivera, quien cerró su carrera con 652 rescates. Por delante de Chapman aparecen también Kenley Jansen, con 483 salvamentos, y Craig Kimbrel, con 440.

El cerrador de los Boston Red Sox finalizó la temporada 2025 con 32 rescates, cifra que le permitió conquistar su segundo Premio Mariano Rivera al mejor relevista de la Liga Americana. El primero lo obtuvo en 2019, cuando registró 37 salvamentos.

FUENTE: EFE