Béisbol Juvenil 2026: ¿A quién enfrentará Coclé en el partido inaugural?

La "Leña Roja" de Coclé , campeona 2025, recibirá el próximo 3 de enero 2026 y en su feudo, el José Antonio Remón Cantera, a los Correcaminos de Colón , en lo que será el partido de apertura del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , en la XVI Copa Caja de Ahorros, patrocinador oficial del certamen.

El partido de inauguración se dará a las 7:00 p.m., pero desde las 5:30 p.m. se ofrecerá un acto de apertura, para darle la bienvenida a la fiesta beisbolera nacional juvenil.

También se mantuvo para el Campeonato Juvenil 2026, peloteros mayores de 18 años de edad, de acuerdo a lo que establece el reglamento actual de competencias y de acuerdo al reglamento vigente, se utilizarán dos peloteros mayores de 18 años como lanzadores y dos peloteros mayores como jugadores de cuadro.

En la reunión plenaria también se acordó el uso de 4 árbitros en todas las series del torneo. También se acordó que los congresillos tanto administrativo como técnico se realizarán el lunes 22 de diciembre.

Otros aspectos tocados en el Congresillo - Béisbol Juvenil 2026

_ Para el Campeonato Juvenil 2026 los equipos o Ligas Provinciales deben presentar un documento de aceptación de participación de parte de los padres de cada jugador, el cual debe estar firmado y notariado.

_ Se establecieron las fechas de entrega de los documentos y se eliminó el listado infinito.

_ Se permite el cambio de un jugador por cualquier motivo, en la Ronda Regular y en la Ronda de Ocho, proveniente del roster de 40 o más.

_ Solo se podrán usar los bates de madera de una sola pieza o los bates compuestos con especificación BBCore 0.50 oficialmente reconocidos y aprobados por la Federación Panameña de Béisbol y además de los bates Kr3 del modelo St. Marys,

_ Se modificó para dar entrada en vigor al nuevo Anexo de Sanciones, donde se elimina el pago de multa en algunas sanciones, en cambio de juegos de suspensión.

La Reunión Plenaria se realizó el pasado viernes.

FUENTE: FEDEBEIS