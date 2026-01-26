Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Panamá Oeste y Panamá Metro

Las novenas de Panamá Oeste y Panamá Metro se enfrentan en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.
Alineaciones en el Béisbol Juvenil 2026
Panamá Oeste
- Juan Caballero JC
- Mildner Nieto 2B
- Luis Aranda DH
- Jean Rodríguez 3B
- Osvaldo Cuevas CC
- Michael Worthington 1B
- Edwin Gobea C
- Mario Villalobos JI
- Rodolfo Smith JD
- Abdiel Castillo Lanzador
Panamá Metro
- Luis Rivera JC
- Caleb Rivera 1B
- Carlos Sánchez JD
- Pablo Arosemena C
- Junior Saldaña DH
- Eduardo Recuero JI
- Christian Andrión 3B
- David Murillo 2B
- Andrés Valderrama SS
- Luis Sanjur Lanzador