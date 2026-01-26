BÉISBOL Beisbol juvenil Panamá -  26 de enero de 2026 - 18:06

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Panamá Oeste y Panamá Metro

Panamá Oeste y Panamá Metro se enfrentan esta noche en jornada del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

Las novenas de Panamá Oeste y Panamá Metro se enfrentan en jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Los líderes quieren seguir en la cima, con una gran racha de triunfos, mientras que los "Metrillos" no quieren parar en ese ascenso en la tabla de posiciones, tras un inicio negativo del torneo.

Alineaciones en el Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste

  • Juan Caballero JC
  • Mildner Nieto 2B
  • Luis Aranda DH
  • Jean Rodríguez 3B
  • Osvaldo Cuevas CC
  • Michael Worthington 1B
  • Edwin Gobea C
  • Mario Villalobos JI
  • Rodolfo Smith JD
  • Abdiel Castillo Lanzador

Panamá Metro

  • Luis Rivera JC
  • Caleb Rivera 1B
  • Carlos Sánchez JD
  • Pablo Arosemena C
  • Junior Saldaña DH
  • Eduardo Recuero JI
  • Christian Andrión 3B
  • David Murillo 2B
  • Andrés Valderrama SS
  • Luis Sanjur Lanzador
