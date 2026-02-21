Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí deja en el camino a Coclé y se medirá a Oeste en la final

La novena de Chiriquí superó por pizarra de 4-3 a Coclé en el sexto juego de la serie semifinal del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 y consiguen el boleto a la Gran Final.

El “ganao bravo” tomó el comando temprano en el partido, con imparable de Eladio Adames para traer dos carreras en el primer episodio, después de tener dos outs.

La reacción de la “Leña Roja” no se hizo esperar y en el mismo primer episodio anotaron una rayita, con Lucas López pegando a la hora buena hacia el jardín derecho y Aníbal Sánchez anotando.

En el tercer episodio, los chiricanos aumentaron la ventaja en la pizarra, con el doble de Abdiel Hernández entre el jardín central y derecho, para que Henry Pinzón llegara a salvo al home play.

Los coclesanos no se querían dejar y en la baja del inning 3 Ricardo Acosta aprovechó un lanzamiento descontrolado para poner la segunda carrera.

El ataque en Aguadulce continuó y Burac con elevado de sacrificio remolcó a Jeykol De León , para la tercera carrera, la del empate momentáneo en la 4 entrada.

Los locales amenazaron en el sexto, pero dejaron las bases llenas, sin poder anotar, ante los envíos de Jaffeth Flores.

En el séptimo episodio llegó la cuarta carrera chiricana en las piernas de Joans Montenegro, luego de un error en el tiro del segunda base Ricardo Acosta, que buscaba la jugada de doble play, tras tomar de aire una línea fuerte de Abdiel Hernández.

Joans Montenegro volvió a lucir grande en la lomita del diamante, cerrando el juego con un lanzamiento quebrado impecable y su recta a gran velocidad.

Triunfo son sabor a revancha

Chiriquí consiguió la victoria y el pase la final ante la novena que los dejó sin el título la temporada pasada y ahora se medirán cara a cara ante Panamá Oeste, que ha tenido un brillante 2026.