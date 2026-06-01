Selección de Panamá: "En el Mundial se viene más exigencia", Carlos Harvey

Carlos Harvey fue el autor de un golazo en la derrota de la Selección de Panamá ante Brasil en el Maracaná.

"Contento por este gol y la verdad me sentí bien, tuvimos buena conclusiones en el primer tiempo y ahora toca seguir mejorando", expresó Harvey.

Sobre su actualidad a nivel de clubes dijo: "Me sentí bien físicamente y ahora toca seguir mejorando, seguir poniéndonos a tono porque en el Mundial se viene más exigencia y toca estar bien y la verdad tuve unos meses difíciles por la lesiones que me pasaron, pero siempre estuve trabajando en el club para llegar de la mejor forma posible".

"Estoy para ayudar al grupo en la posición que me toque y estar preparado para jugar de defensa o en el medio campo", señaló sobre su rol en el campo, principalmente en el centro del campo ante las bajas de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy.