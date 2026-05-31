José Luis Rodríguez: "Si queremos aspirar a algo más debemos cuidar la portería"

José Luis Rodríguez también habló del buen primer tiempo que realizó la Selección de Panamá ante Brasil en la derrota en el Estadio Maracaná.

"Todos sabemos la gran calidad que tiene Brasil, creo que el equipo estaba haciendo un gran primer tiempo, pero cuando te enfrentas a equipos que son tan buenos así como ellos, todos los errores te lo van hacer pagar caro, creo que fueron tres salidas que no hicimos de la mejor manera y nos metieron tres, tendremos que sentarnos para ver lo que hicimos mal para mejorar de cara a los próximos partidos porque creo que será muy importante, me quedo con el primer tiempo del equipo, lo estábamos haciendo muy bien", señaló "Pumita".

"Si queremos aspirar a algo más, debemos cuidar la portería, tratar de que no nos metan tantos goles, mejorar esa salida, porque cuando presionábamos ellos la tiraban arriba".

Añadió que antes del partido hablaron de no tener miedo y buscar el partido más allá de ser Brasil. Añadió que tienen que buscar ese pasito más y buscar su mejor versión para conseguir mejores resultados.