MAREA ROJA Marea Roja -  31 de mayo de 2026 - 19:09

Thomas Christiansen: "Hubo un desorden táctico y se notó el aspecto físico"

Thomas Christiansen destacó el primer tiempo de la Selección de Panamá y señaló los errores de la segunda parte ante Brasil.

Thomas Christiansen
Thomas Christiansen

"Lo más importante es el primer tiempo que hicimos, fue muy bueno, metemos a Brasil en el partido por una pérdida propia", expresó Thomas Christiansen tras la derrota de la Selección de Panamá ante los brasileños.

"El equipo estaba muy bien, concentrado, tuvimos el balón en muchas ocasiones. Me quedo con el primer tiempo", señaló Christiansen.

Sobre lo que ocurrió en el segundo tiempo dijo: "Hubo un desorden táctico y se notó el aspecto físico. Si hablamos de una de las fuertes de Panamá era el físico, hoy se cayó, lo hemos sufrido, principalmente en el segundo tiempo".

Del partido indicó: "Es un aprendizaje para lo que viene el mundial. Tenemos 18 días para arreglar aspectos. Nos hemos repuesto, hemos hecho un buen primer tiempo".

Sobre la presencia de Édgar Yoel Bárcenas en el medio campo dijo: "Los motivos por los que hice este once era para algunos darles minutos y a Yoel quería verlo en esa demarcación, pero ya que tenemos esa baja hasta que se recupere Carrasquilla y Godoy, quería darle una opción más en esa posición. Hubo esa pérdida al inicio, pero tenemos que aprender, tenemos que corregir".

Reiteró el buen primer tiempo de Panamá y señaló que si están al 100 por cien, pueden competir ante los rivales en el Mundial.

Aprendizaje para la Selección de Panamá

"Panamá tiene jugadores fuertes, pero hay competir los partidos y en los choques tienes que saber cómo entrar para salir victoriosos. Son cosas que hay que aprender y trabajar", añadió.

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