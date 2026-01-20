Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí dejó tendido a Colón en el Estadio Kenny Serracín

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí dejó tendido a Colón en el Kenny Serracín

La novena de Chiriquí hizo respetar la casa en el Estadio Kenny Serracín, superando por pizarra de 4-3 a Colón en 11 entradas, en un choque correspondiente a la jornada 15 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Jayko Medina anotó la carrera que dejó tendido en el terreno a los colonenses con un contacto de Hilder Miranda a la segunda base.

Juan Lozada se acreditó el triunfo, tirando 2.0 entradas de 3 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 1 ponche.

Abdiel Hernández conectó de 4-1 con un doblete, 1 anotada, 1 remolcada y 1 base por bolas para sobresalir a la ofensiva.

Los Potros pegaron de visita - Béisbol Juvenil 2026

Panamá Este derrotó 3-1 a Herrera en el Claudio Nieto para dejar su récord en 9-5.

Nelson Bonilla pegó de 4-2 con 2 producidas y 2 ponches, mientras que en el montículo, el zurdo Andrés Vergara ganó el encuentro con 5.0 episodios lanzados de 3 imparables, 1 carrera (1 limpia), 2 pasaportes y 3 ponches.

Regresó el béisbol al Estadio Nacional Rod Carew

Panamá Metro volvió a su casa y le regaló una alegría a su afición, superando 1-0 a Los Santos que ahora los deja con marca de 8-7.

Caleb Rivera fue el mejor con el madero, tras sonar de 3-1 con 1 anotada y 2 bases por bolas.

El lanzador César Berrío se apuntó el triunfo, lanzando 3.0 capítulos de 1 hit, 1 base por bolas y 4 abanicados.

Los Vaqueros siguen demostrando gran nivel

Panamá Oeste venció 6-3 a Veraguas en el Estadio Justino Salinas, un resultado que los mantiene como líderes del torneo con 13-1.

El izquierdo Joshua Martínez brilló en la lomita con 6.0 entradas trabajadas de 4 imparables, 2 boletos y 8 ponches.

El segunda base Mildner Nieto pegó 3 imparables (1 doble) en 4 turnos, anotó una rayita y remolcó 3 para sobresalir a la ofensiva.

Los occidentales aprovecharon la localía

Chiriquí Occidente golpeó 8-3 a Darién en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses para dejar su récord en 8-7.

James Salcedo remolcó dos carreras y anotó una producto de 2 imparables en cuatro presentaciones al cajón de bateo, además de recibir un boleto.

Santiago Corella se llevó la victoria, lanzando 7.2 entradas de 2 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 4 ponches.