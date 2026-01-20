EN VIVO

Champions League

Champions League: EN VIVO, tabla de posiciones en la jornada 7

Champions League: EN VIVO

Champions League: EN VIVO, Tabla de posiciones en la jornada 7

FOTO: UEFA
Champions League - 

Repasa a continuación la tabla de posiciones en la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La fase liga de la UEFA Champions League sigue en marcha, esta vez con su jornada 7, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Arsenal - 21
  2. Real Madrid - 15
  3. Bayern Múnich - 15
  4. Tottenham - 14
  5. PSG - 13
  6. Sporting CP - 13
  7. Manchester City- 13
  8. Atalanta - 13
  9. Inter - 12
  10. Atlético de Madrid - 12
  11. Liverpool - 12
  12. Borussia Dortmund - 11
  13. Newcastle - 10
  14. Chelsea - 10
  15. FC Barcelona - 10
  16. Olympique de Marsella - 9
  17. Juventus - 9
  18. Galatasaray - 9
  19. Leverkusen -9
  20. Mónaco - 9
  21. PSV - 8
  22. Olympiacos - 8
  23. Napoli - 8
  24. Copenhagen - 8
  25. Qarabag - 7
  26. Brujas - 7
  27. Benfica - 6
  28. Pafos - 6
  29. Union SG - 6
  30. Ajax - 6
  31. Athletic Club - 5
  32. Frankfurt - 4
  33. Bodo / Glimt - 3
  34. Slavia Praga - 3
  35. Villarreal - 1
  36. Kairat Almaty - 1
En esta nota:
Seguir leyendo

Jude Bellingham habla de su celebración en Champions League

Champions League: Cuti Romero y Dominic Solanke le dan el triunfo al Tottenham

Ajax supera al Villarreal en jornada de la Champions League

Recomendadas

Últimas noticias