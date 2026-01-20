EN VIVO
Champions League
Champions League: EN VIVO, tabla de posiciones en la jornada 7
Repasa a continuación la tabla de posiciones en la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.
La fase liga de la UEFA Champions League sigue en marcha, esta vez con su jornada 7, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Arsenal - 21
- Real Madrid - 15
- Bayern Múnich - 15
- Tottenham - 14
- PSG - 13
- Sporting CP - 13
- Manchester City- 13
- Atalanta - 13
- Inter - 12
- Atlético de Madrid - 12
- Liverpool - 12
- Borussia Dortmund - 11
- Newcastle - 10
- Chelsea - 10
- FC Barcelona - 10
- Olympique de Marsella - 9
- Juventus - 9
- Galatasaray - 9
- Leverkusen -9
- Mónaco - 9
- PSV - 8
- Olympiacos - 8
- Napoli - 8
- Copenhagen - 8
- Qarabag - 7
- Brujas - 7
- Benfica - 6
- Pafos - 6
- Union SG - 6
- Ajax - 6
- Athletic Club - 5
- Frankfurt - 4
- Bodo / Glimt - 3
- Slavia Praga - 3
- Villarreal - 1
- Kairat Almaty - 1
En esta nota:
Recomendadas
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: XI del Real Madrid para duelo ante el Mónaco
Champions League