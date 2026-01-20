Béisbol Juvenil 2026: Resultado del lunes 19 de enero

A continuación repasaremos el resultado que se dio el lunes 19 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Herrera superó 8-4 Chiriquí , en un partido que había sido pospuesto por la lluvia el pasado 6 de enero en el Estadio Kenny Serracín.

Adams Rodríguez fue el mejor a la ofensiva conectando de 4-2 con 3 carreras anotadas, 1 base por bolas y 1 ponche.

El izquierdo Emanuel Herrera fue el lanzador ganador, tirando 6.0 episodios de 5 hits, 3 carreras, 4 bases por bolas y 10 ponches.

Resultado del lunes, 19 de enero - Béisbol Juvenil 2026