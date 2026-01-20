Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 20 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 20 de enero
Estos son los partidos que hay para hoy lunes 20 de enero en la fecha 15 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy martes 20 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Colón vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Darién vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
- Veraguas vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
