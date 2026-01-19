Béisbol Juvenil 2026: Herrera superó a Chiriquí en duelo que había sido pospuesto

La novena de Herrera superó Chiriquí por pizarra de 8-4 en un partido que había sido pospuesto el pasado 6 de enero en la jornada del Béisbol Juvenil 2026 .

Los dirigidos por el manager Rodrigo Tello fueron liderados por la gran salida del zurdo Emanuel Herrera, un ponchador de calidad, que dominó en el Kenny Serracín.

El equipo de herrera inició con carreras en el propio 1 episodio, tras el descontrol del abridor derecho Carlos González, que tuvo que salir de la lomita del diamante.

Luego de las 2 carreras herreranas, de inmediato llegó la reacción, con Henry Pinzó, Alexis Quintero y Heliel Miranda anotando, todas ellas en la baja del 2 episodio, para darle la vuelta a la pizarra.

El descontrol el costó a los hombres de casa en duelo del Béisbol Juvenil 2026

La tropa herrerana volvió a tomar el comando del partido, con un productivo 4 episodio, en donde anotaron 3 carreras para poner el partido 5-3, gracias a bases por bolas y golpeados.

En la alta del 5 episodio Julio Casas y Jorge Pinilla conectaron elevados de sacrificios para poner 2 rayitas más.

Los de Ángel Chávez reaccionaron en el séptimo con una rayita, pero en el noveno Herrera colocó números en el marcador nuevamente, con la definitiva carrera número 8.

Herrera gana su partido número 6 de la actual temporada, todavía a falta de un partido, que fue pospuesto y ya ha sido reprogramado.