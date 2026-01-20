Selección de Panamá: JD Gunn destaca aprendizaje en su "juego de pies"

El arquero de la selección de Panamá JD Gunn habló previo a entrenamiento desde el Estadio Rommel Fernández, como preparación para amistoso ante México.
"Yo se que todavía me falta un poco jugar con los pies, cambiar de lado a lado, pero yo estoy trabajando en eso, con Donaldo y también con mi club, creo que todavía me falta un poco ahí, el ver más rápido, pensar más rápido, pero tengo que seguir trabajando", mencionó el arquero del New England Revolution.
El trabajo con el entrenador de porteros de la selección de Panamá
"Donaldo es muy diferente al preparador de arqueros de mi club, el coach de porteros en mi club es un inglés y tienen estilos diferentes, es un poco diferente venir aquí y trabajar con el, pero es bueno tener varias ideas y puedo trabajar cosas que no trabajo con mi club, por ejemplo el tema de mis pies. Yo tengo una buena relación con Donaldo, con el profe Thomas, que me ha dicho que piense más rápido, que juegue con mis pies", destacó.
"Siempre va a ser un rival que juegue bien, no importa quien este ahí, siempre hay jugadores que juegan en niveles altos, sabemos que tenemos que jugar un buen fútbol, yo se que será un partido difícil, tengo confianza en los jugadores y en el técnico, que es top, así que si hacemos lo que nos dice el técnico nos saldrá bien", finalizó.
Panamá se enfrentará este jueves a México en amistoso de preparación en el Estadio Rommel Fernández, partido en vivo por RPC.