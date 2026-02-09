Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí gana un partidazo ante Coclé en Aguadulce

Chiriquí venció por pizarra de 6-4 a Coclé en el Juego 1 de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , duelo que se llevó a cabo en el Remón Cantera de Aguadulce.

Los chiricanos y coclesanos brindaron un gran espectáculo, con un partidazo en duelo de estelares en la lomita, con Jonathan Guerra ante Dereck Gómez, el último mencionado que consiguió en este partido su ponche 300 en la categoría.

El "ganao bravo" arrancó con una rayita en el 2 episodio producto de un imparable de Jayko Medina y luego en la tercera entrada llegó una más, con el contacto de Alexis Quintero.

La "leña roja" reaccionó en el cuarto episodio, con 3 rayitas para darle la vuelta a la pizarra, con batazos de Lucas López y el receptor Eliecer Mendoza.

Los del valle de la luna no se rindieron y en el sexto inning, Alexis Quintero conectó cuadrangular solitario para poner el encuentro 3-3 y más tarde el propio Quintero anotó la cuarta carrera con línea al jardín central de Joel Rodríguez.

El cara a cara continuó de esta manera hasta la octava entrada cuando los chiricanos anotaron dos rayitas.

La respuesta de Coclé llegó en el octavo con una más, pero en el la alta del noveno Chiriquí puso la cereza en el pastel en las piernas de Andrés Rivas.

Los Vaqueros inician ganando serie semifinal del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste inició su camino en semifinales con un triunfo sólido por pizarra de 10-2 ante Panamá Metro en duelo en el Estadio Mariano Rivera.

El fuerte campeón bate y fuerte candidato a MVP Luis Aranda volvió a tener una noche brillante con el madero, liderando el primer triunfo de los "Vaqueros".