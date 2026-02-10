Copa del Rey: Raphinha sigue sin entrenar a dos días del duelo contra el Atlético

El atacante Raphael Dias ' Raphinha ' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona , a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

No quieren arriesgar a Raphinha

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico.

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.

FUENTE: EFE