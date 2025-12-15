Béisbol Juvenil 2026: Coclé presentó su selección para buscar el tricampeonato

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, inicia el 3 de enero con los 12 equipos de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) en acción y teniendo el duelo inaugural entre Colón y Coclé en el Remón Cantera.
Para ganar se han armado hasta los dientes, el tiempo dirá qué tan fuertes vendrán en el 2026 los coclesanos, todo empieza con Dereck Gómez el mejor lanzador de la categoría en toda su historia, el líder en triunfos con 26 y el que más ponchados tiene con 244 en la historia de estos torneos juveniles, simplemente la “Cabra” de la lomita en la pelota juvenil.
Con Dereck y sus amigos, Edelindo Acosta, Cristian González, Michael Moreno y otros, el equipo de Coclé luce con el staff más intimidante de pitcheo de la juvenil, de cara al 2026.
Si vemos su ofensiva, Jaime Escudero, recién llamado a la “Corte Roja” pudiera ser la semilla de la nueva dinastía Escudero, el segunda base Ricardo Acosta, el Mundialista, Gabriel Degracia Johanel Roa y Aníbal Sánchez, toda una lista sin fin de figuras y opciones.
Selección de Coclé - Béisbol Juvenil 2026
Lanzadores
- Dereck Gómez
- Edelindo Acosta
- Ayron García
- Maicol Moreno
- Alex Flores
- Joiser González
- Rafael Núñez
- Cristian Juárez
- Cristian González
- Biel Romero
Cuadro Interior
- Ricardo Acosta
- Omar Ramos
- Jaime Escudero
- Adrián De Gracia
- Jeyckol De León
- Javier González
Jardineros
- Aníbal Sánchez
- Yamir Mendieta
- Johanel Roa
- Edward Rodríguez
- Gabriel De Gracia
Receptores
- Eliecer Mendoza
- Josmir Saavedra
- Anthony Díaz
Utility
- Lucas López
Director
- Rodrigo Merón
FUENTE: FEDEBEIS