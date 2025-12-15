Béisbol Juvenil 2026: Coclé presentó su selección para buscar el tricampeonato

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, inicia el 3 de enero con los 12 equipos de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) en acción y teniendo el duelo inaugural entre Colón y Coclé en el Remón Cantera.

Coclé viene de conquistar su quinto Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, en el año 2025 y ahora quiere hilvanar su seguidilla con otro más, el tercero en fila. Ganó en 1962, cuando se inauguraron los torneos juveniles, luego ganó en el 2018, otro más en el 2021, conquistó la gloria en el 2024 y se consolidó en el 2025.

Para ganar se han armado hasta los dientes, el tiempo dirá qué tan fuertes vendrán en el 2026 los coclesanos, todo empieza con Dereck Gómez el mejor lanzador de la categoría en toda su historia, el líder en triunfos con 26 y el que más ponchados tiene con 244 en la historia de estos torneos juveniles, simplemente la “Cabra” de la lomita en la pelota juvenil.

Con Dereck y sus amigos, Edelindo Acosta, Cristian González, Michael Moreno y otros, el equipo de Coclé luce con el staff más intimidante de pitcheo de la juvenil, de cara al 2026.

Si vemos su ofensiva, Jaime Escudero, recién llamado a la “Corte Roja” pudiera ser la semilla de la nueva dinastía Escudero, el segunda base Ricardo Acosta, el Mundialista, Gabriel Degracia Johanel Roa y Aníbal Sánchez, toda una lista sin fin de figuras y opciones.

Selección de Coclé - Béisbol Juvenil 2026

Lanzadores

Dereck Gómez

Edelindo Acosta

Ayron García

Maicol Moreno

Alex Flores

Joiser González

Rafael Núñez

Cristian Juárez

Cristian González

Biel Romero

Cuadro Interior

Ricardo Acosta

Omar Ramos

Jaime Escudero

Adrián De Gracia

Jeyckol De León

Javier González

Jardineros

Aníbal Sánchez

Yamir Mendieta

Johanel Roa

Edward Rodríguez

Gabriel De Gracia

Receptores

Eliecer Mendoza

Josmir Saavedra

Anthony Díaz

Utility

Lucas López

Director

Rodrigo Merón

FUENTE: FEDEBEIS