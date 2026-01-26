Tras disputarse 19 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, el receptor de Panamá Oeste, Luis Aranda, comanda varios departamentos.
BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá - 26 de enero de 2026 - 10:25
Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 19 jornadas
Repasa a continuación los líderes ofensivos tras disputarse 19 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.
Te puede interesar:
Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS abre votaciones para MVP y Lanzador del Año
LÍDERES OFENSIVOS EN 19 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026
Promedio de bateo
- Luis Aranda: 32 hits en 70 turnos (0.457) Panamá Oeste
- Jael Escobar 26 hits en 58 turnos (.448) Bocas del Toro
- Carlos Wilson 25 hits en 57 turnos (.439) Bocas del Toro
Carreras empujadas
- Luis Aranda: 20 (Panamá Oeste)
- Aníbal Sánchez: 19 (Coclé)
- Luis Atencio: 18 (Panamá Oeste)
Dobles conectados
- Néstor Ramos: 9 (Darién)
- Jorge Pinilla: 8 (Herrera)
- Jaime Esudero (Coclé) 7
Triples
- David Murillo: 2 (Panamá Metro)
- Haijan Hernández: 2 (Occidente)
- Ricardo Acosta: 2 (Coclé)
Cuadrangulares
- Jean Rodríguez: 2 (Oeste)
- Edilberto Méndez: 1 (Darién)
- Pablo Arosemena: 1 (Metro)
- Juan Caballero: 1 (Oeste)
- Julio Casas: 1 (Herrera)
- Ricardo Acosta (Coclé) 1
- Jhojan Downer: 1 (Bocas)
- Mildner Nieto: 1 (Oeste)
- Jeykol de León: 1 (Coclé)
- Luis Aranda: 1 (Oeste)
Bases robadas
- Ricardo Acosta: 20 (Coclé)
- Jael Escobar: 12 (Bocas)
- Joans Montenegro: 11 Chiriquí)
En esta nota:
Recomendadas
BÉISBOL JUVENIL
Béisbol Juvenil 2026: Equipos clasificados a la ronda de ocho
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Partidos para la jornada 8 de la fase de liga
BÉISBOL JUVENIL