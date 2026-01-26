BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  26 de enero de 2026 - 10:25

Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 19 jornadas

Repasa a continuación los líderes ofensivos tras disputarse 19 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Tras disputarse 19 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, el receptor de Panamá Oeste, Luis Aranda, comanda varios departamentos.

LÍDERES OFENSIVOS EN 19 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026

Promedio de bateo

  • Luis Aranda: 32 hits en 70 turnos (0.457) Panamá Oeste
  • Jael Escobar 26 hits en 58 turnos (.448) Bocas del Toro
  • Carlos Wilson 25 hits en 57 turnos (.439) Bocas del Toro

Carreras empujadas

  • Luis Aranda: 20 (Panamá Oeste)
  • Aníbal Sánchez: 19 (Coclé)
  • Luis Atencio: 18 (Panamá Oeste)

Dobles conectados

  • Néstor Ramos: 9 (Darién)
  • Jorge Pinilla: 8 (Herrera)
  • Jaime Esudero (Coclé) 7

Triples

  • David Murillo: 2 (Panamá Metro)
  • Haijan Hernández: 2 (Occidente)
  • Ricardo Acosta: 2 (Coclé)

Cuadrangulares

  • Jean Rodríguez: 2 (Oeste)
  • Edilberto Méndez: 1 (Darién)
  • Pablo Arosemena: 1 (Metro)
  • Juan Caballero: 1 (Oeste)
  • Julio Casas: 1 (Herrera)
  • Ricardo Acosta (Coclé) 1
  • Jhojan Downer: 1 (Bocas)
  • Mildner Nieto: 1 (Oeste)
  • Jeykol de León: 1 (Coclé)
  • Luis Aranda: 1 (Oeste)

Bases robadas

  • Ricardo Acosta: 20 (Coclé)
  • Jael Escobar: 12 (Bocas)
  • Joans Montenegro: 11 Chiriquí)
