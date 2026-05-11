Mundial 2026: Conoce a la selección de Nueva Zelanda

La selección de Nueva Zelanda jugará el Mundial 2026, será su tercera Copa del Mundo, luego de España 1982 y Sudáfrica 2010, ahora a cargo del entrenador inglés Darren Bazeley.

Nueva Zelanda pertenece a la Confederación de Oceanía, se conocen como "All Whites" y su capitán es Chris Wood, su actual máximo goleador con 44 anotaciones, mientras que Iván Vicelich tiene el récord de máximos partidos con 88.

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Los All Whites se ubican en la posición 85 del Ranking FIFA actualizado en abril de 2026.

Conoce a Nueva Zelanda para el Mundial 2026

Nueva Zelanda buscará la clasificación de ronda por primera vez en la historia, en España 1982 perdió todos sus partidos:

Perdió 5-2 vs Escocia

Perdió 3-0 vs Unión Soviética

Perdió 4-0 vs Brasil

En Sudáfrica 2010 es considerada la mejor participación de Nueva Zelanda en la historia.

Resultados: