Mundial 2026: Conoce a la selección de Nueva Zelanda

La selección de Nueva Zelanda jugará el Mundial 2026, será su tercera Copa del Mundo, luego de España 1982 y Sudáfrica 2010, ahora a cargo del entrenador inglés Darren Bazeley.
Los All Whites se ubican en la posición 85 del Ranking FIFA actualizado en abril de 2026.
Conoce a Nueva Zelanda para el Mundial 2026
Nueva Zelanda buscará la clasificación de ronda por primera vez en la historia, en España 1982 perdió todos sus partidos:
- Perdió 5-2 vs Escocia
- Perdió 3-0 vs Unión Soviética
- Perdió 4-0 vs Brasil
En Sudáfrica 2010 es considerada la mejor participación de Nueva Zelanda en la historia.
Resultados:
- Empató 1-1 vs Eslovaquia
- Empató 1-1 vs Italia
- Empató 0-0 vs Paraguay