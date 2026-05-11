Mundial 2026: Conoce a Darren Bazeley, entrenador de Nueva Zelanda

Darren Bazeley es el entrenador encargado de dirigir a Nueva Zelanda en el Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, buscará hacer historia en clasificarlos de ronda.

Bazeley es un entrenador inglés de 53 años, nació el 5 de octubre de 1972 en Northampton y fue ex jugador más joven, ya luego se dedicó a entrenar.

En su etapa como jugador estuvo en clubes como el Watford, Wolverhampton y Walsall, se retiró en la temporada 2004-2005.

¿Quién es Darren Bazeley?

En el 2008 debutó como entrenador con el equipo juvenil de Waitamkere United y en el 2009 fue nombrado asistente técnico de la selección U17 de Nueva Zelanda y tres años después fue el DT.

En el 2013 dirigió a la selección de Nueva Zelanda U20 y en el 2017 se fue a Colorado Rapids.

Regresó a Nueva Zelanda en el 2020 luego de una etapa como asistente técnico en Newcastle Jets, en su vuelta fue entrenador de la U20 y en marzo de 2023 fue el entrenador interino de la absoluta y meses después le dieron el cargo oficial.