Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 9 jornadas

Tras disputarse 9 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, el vaquero Mildner Nieto y el Coclesano Ricardo Acosta lideran la batalla en promedio de bateo.
LÍDERES OFENSIVOS EN 9 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026
Promedio de bateo
- Ricardo Acosta: 15 hits en 30 turnos (.500) Coclé
- Milder Nieto: 15 hits en 30 turnos (.500) Panamá Oeste
- Luis Aranda: 17 hits en 36 turnos (0.472) Panamá Oeste
Carreras empujadas
- Luis Aranda: 15 (Panamá Oeste)
- Luis Atencio: 11 (Panamá Oeste)
- Ricardo Acosta: 10 (Coclé)
Dobles conectados
- Néstor Ramos: 10 (Darién)
- Jonathan Ramos: 3 (Chiriquí Occidente)
- Uriel de León: 3 (Los Santos)
- Milder Nieto (Panamá Oeste)
Triples
- David Murillo: 2 (Panamá Metro)
- Jonadad Montenegro 1 (Panamá Este)
- Michael Worthington: 1 (Panamá Oeste)
Cuadrangulares
- Pablo Arosemena: 1 (Metro)
- Julio Casas: 1 (Herrera)
- Ricardo Acosta (Coclé) 1
- Jhojan Downer: 1 (Bocas)
- Mildner Nieto: 1 (Oeste)
- Luisa Aranda: 1 (Oeste)
Bases robadas
- Ricardo Acosta: 10 (Coclé)
- Jael Escobar: 8 (Bocas)
- Jorge Nash: 6 (Veraguas)