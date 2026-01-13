Béisbol Juvenil 2026 Beisbol juvenil Panamá -  13 de enero de 2026 - 16:51

Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 9 jornadas

Repasa a continuación los líderes ofensivos tras disputarse 9 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Foto: Fedebeis

Tras disputarse 9 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, el vaquero Mildner Nieto y el Coclesano Ricardo Acosta lideran la batalla en promedio de bateo.

En carreras remolcadas, el receptor Luis Aranda ha destacado de gran manera en un inicio brillante de Panamá Oeste, que marcha invicto bajo el mando del timonel Dimas Ponce.

LÍDERES OFENSIVOS EN 9 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026

Promedio de bateo

  • Ricardo Acosta: 15 hits en 30 turnos (.500) Coclé
  • Milder Nieto: 15 hits en 30 turnos (.500) Panamá Oeste
  • Luis Aranda: 17 hits en 36 turnos (0.472) Panamá Oeste

Carreras empujadas

  • Luis Aranda: 15 (Panamá Oeste)
  • Luis Atencio: 11 (Panamá Oeste)
  • Ricardo Acosta: 10 (Coclé)

Dobles conectados

  • Néstor Ramos: 10 (Darién)
  • Jonathan Ramos: 3 (Chiriquí Occidente)
  • Uriel de León: 3 (Los Santos)
  • Milder Nieto (Panamá Oeste)

Triples

  • David Murillo: 2 (Panamá Metro)
  • Jonadad Montenegro 1 (Panamá Este)
  • Michael Worthington: 1 (Panamá Oeste)

Cuadrangulares

  • Pablo Arosemena: 1 (Metro)
  • Julio Casas: 1 (Herrera)
  • Ricardo Acosta (Coclé) 1
  • Jhojan Downer: 1 (Bocas)
  • Mildner Nieto: 1 (Oeste)
  • Luisa Aranda: 1 (Oeste)

Bases robadas

  • Ricardo Acosta: 10 (Coclé)
  • Jael Escobar: 8 (Bocas)
  • Jorge Nash: 6 (Veraguas)

