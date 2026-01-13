Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Bocas del Toro y Panamá Oeste en J10

Las novenas de Bocas del Toro y Panamá Oeste se enfrentan esta noche en la décima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..
Mientras que los bocatoreños con Adolfo Rivera al mando se ubican en la octava posición con 3-6 y buscarán el triunfo en La Chorrera, tras caer 10-7 frente a Panamá Metro en la jornada 9.
Omar Yáñez abrirá por Bocas del Toro y Edward Moreno lo hará por los actuales líderes.
El choque a disputarse en el Estadio Mariano Rivera, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC
Alineación de Bocas del Toro - Béisbol Juvenil 2026
- Carlos Wilson 2B
- José Valdez DH
- Jael Escobar CF
- Jhojan Downer R
- Edgar Hurtado SS
- Adrián Fuentes 3B
- Juan Martínez RF
- Emanuel Davis LF
- Daniel Lee 1B
Lanzador abridor: Omar Yáñez
Alineación de Panamá Oeste
- Juan Caballero CF
- Xavier Waldron LF
- Mildner Nieto 2B
- Luis Aranda DH
- Jean Rodríguez 3B
- Luis Atencio 1B
- Osvaldo Cuevas SS
- Rodolfo Smith RF
- Edwin Gobea R
Lanzador abridor: Edward Moreno