BEISBOL JUVENIL 2026 Beisbol juvenil Panamá -  13 de enero de 2026 - 17:32

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Bocas del Toro y Panamá Oeste en J10

Repasa las alineaciones de las novenas de Bocas del Toro y Panamá Oeste en la décima fecha del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Bocas del Toro y Panamá Oeste en J10

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Bocas del Toro y Panamá Oeste en J10

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Bocas del Toro y Panamá Oeste se enfrentan esta noche en la décima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..

Los Vaqueros dirigidos por Dimas Ponce se encuentran en la primera posición de manera invicta (9-0) y quieren seguir por el camino de la victoria, después de vencer 8-4 a Chiriquí Occidente en el Estadio Mariano Rivera.

Mientras que los bocatoreños con Adolfo Rivera al mando se ubican en la octava posición con 3-6 y buscarán el triunfo en La Chorrera, tras caer 10-7 frente a Panamá Metro en la jornada 9.

Omar Yáñez abrirá por Bocas del Toro y Edward Moreno lo hará por los actuales líderes.

El choque a disputarse en el Estadio Mariano Rivera, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Bocas del Toro - Béisbol Juvenil 2026

  1. Carlos Wilson 2B
  2. José Valdez DH
  3. Jael Escobar CF
  4. Jhojan Downer R
  5. Edgar Hurtado SS
  6. Adrián Fuentes 3B
  7. Juan Martínez RF
  8. Emanuel Davis LF
  9. Daniel Lee 1B

Lanzador abridor: Omar Yáñez

Alineación de Panamá Oeste

  1. Juan Caballero CF
  2. Xavier Waldron LF
  3. Mildner Nieto 2B
  4. Luis Aranda DH
  5. Jean Rodríguez 3B
  6. Luis Atencio 1B
  7. Osvaldo Cuevas SS
  8. Rodolfo Smith RF
  9. Edwin Gobea R

Lanzador abridor: Edward Moreno

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 13 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 9

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 13 de enero

Recomendadas

Últimas noticias