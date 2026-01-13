Édgar Yoel Bárcenas brindó asistencia en derrota de Mazatlán ante Puebla

El Mazatlán FC cayó por marcador 2-1 ante el Puebla en la jornada 2 del Clausura de la Liga MX, donde Édgar Yoel Bárcenas brindó asistencia en el único gol de su equipo en el Estadio Cuauhtémoc.

El pase a gol del canalero llegó al minuto 69' en una jugada a balón parado desde el costado izquierdo, donde el panameño sirvió el balón al corazón del área y Facundo Ezequiel Almada la mandó al fondo de las redes con un golpe de cabeza.

Descontaron los Cañoneros Facundo Almada la mando a guardar y acercó a @MazatlanFC . #Puebla 2-1 #Mazatlán pic.twitter.com/fqE1FuBUpk

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los "Cañoneros" suman su segunda derrota del torneo y se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones sin unidades.

El próximo duelo del extremo derecho de 32 años será el viernes 16 de enero ante Monterrey en el Estadio El Encanto (10:00 pm).

Números de Édgar Yoel Bárcenas ante Puebla

"El mago" jugó los 90' minutos, brindó una asistencia, 2 pases claves, 3/8 en centros, 30/36 (83%) en pases precisos, 2/3 en pases largos, 58 toques de balón, 1 intercepción, 1 despeje, 5 recuperaciones, 6/9 en duelos terrestres, 1/2 en regates y 3 faltas recibidas.