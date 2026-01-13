Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella tendrán que visitar al Angers SCO en la jornada 18 de la Ligue 1 francesa.
En su último choque del campeonato francés cayeron por marcador de 0-2, donde Bilal Nadir y Arthur Vermeeren fueron expulsados.
Por su parte, el Angers, décimo en la liga local con 22 unidades, perdió en su partido de copa en los penales contra el Toulouse (5-6) después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?
El seleccionado nacional de 29 años enfrentará al Angers SCO, el próximo sábado 17 de enero desde las 3:05 p.m. en el Stade Jean-Bouin.