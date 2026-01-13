Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella? FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella tendrán que visitar al Angers SCO en la jornada 18 de la Ligue 1 francesa.

Los olímpicos, terceros con 32 puntos, vienen de golear 9-0 al FC Bayeux de la sexta división francesa en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, teniendo al canalero como protagonista con dos asistencias.

En su último choque del campeonato francés cayeron por marcador de 0-2, donde Bilal Nadir y Arthur Vermeeren fueron expulsados.

Por su parte, el Angers, décimo en la liga local con 22 unidades, perdió en su partido de copa en los penales contra el Toulouse (5-6) después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional de 29 años enfrentará al Angers SCO, el próximo sábado 17 de enero desde las 3:05 p.m. en el Stade Jean-Bouin.