Kadir Barría resalta los estilos de "Matador" Tejada, Cecilio Waterman y José Fajardo

Kadir Barría mostró su felicidad al poder estar presente con la Selección de Panamá, quien se prepara para los amistosos ante Bolivia y México rumbo al Mundial 2026.
El delantero del Botafogo también dijo que el tema del profesionalismo de cara a los medios dijo que en el club los preparan para estar en esta situación, incluyendo el aspecto psicológico.
Entrenamiento con la Selección de Panamá
"Tenía muchas ganas de conocerlo (Thomas Christiansen", dentro del campo me estaba explicando algunas cosas que tenía que mejorar, como en el primer palo y dentro del entreno lo cambié y me fue excelente", añadió Barría.