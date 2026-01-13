Kadir Barría resalta los estilos de "Matador" Tejada, Cecilio Waterman y José Fajardo

Kadir Barría mostró su felicidad al poder estar presente con la Selección de Panamá, quien se prepara para los amistosos ante Bolivia y México rumbo al Mundial 2026.

"Siempre me enfocaba en el fútbol de mi padrino ("Matador" Tejada), por allí en el fútbol de Waterman, de Fajardo, a veces uno tiene que entender el partido, siente que si tiene que jugar la pelota al pie o ir al espacio de Fajardo también, siento que se me ha dado un poco bien, entendido de ellos", expresó Barría que añadió que está viendo videos de ellos y que ha tenido la oportunidad de hablar con ellos.

El delantero del Botafogo también dijo que el tema del profesionalismo de cara a los medios dijo que en el club los preparan para estar en esta situación, incluyendo el aspecto psicológico.

Entrenamiento con la Selección de Panamá

"Tenía muchas ganas de conocerlo (Thomas Christiansen", dentro del campo me estaba explicando algunas cosas que tenía que mejorar, como en el primer palo y dentro del entreno lo cambié y me fue excelente", añadió Barría.