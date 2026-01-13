BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  13 de enero de 2026 - 08:14

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 13 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy martes 13 de enero en la novena fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan hoy martes 13 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado nueve fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy martes 13 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M. por RPC
  • Chiriquí Occidente vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
