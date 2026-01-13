Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 13 de enero

Repasa los resultados del martes 13 de enero luego que se disputara la novena jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Repasa los resultados del martes 13 de enero luego que se disputara la novena jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Resultados del Béisbol Juvenil 2026
- Bocas del Toro 7 - 10 Panamá Metro
- Chiriquí Occidente 4 - 8 Panamá Oeste
- Herrera 6 - 1 Darién
- Chiriquí 1 - 3 Coclé
- Los Santos 2 - 12 Panamá Este
- Veraguas 10 - 0 Colón
