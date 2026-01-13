BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  13 de enero de 2026 - 07:45

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 13 de enero

Repasa los resultados del martes 13 de enero luego que se disputara la novena jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Resultados del Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro 7 - 10 Panamá Metro
  • Chiriquí Occidente 4 - 8 Panamá Oeste
  • Herrera 6 - 1 Darién
  • Chiriquí 1 - 3 Coclé
  • Los Santos 2 - 12 Panamá Este
  • Veraguas 10 - 0 Colón
