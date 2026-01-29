BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  29 de enero de 2026 - 10:51

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Quedaron definidos los refuerzos de los equipos para la ronda 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Quedaron definidos los refuerzos de los equipos para la ronda 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 donde las 8 novenas tenían la opción de escoger jugadores de los equipos eliminados (Bocas del Toro, Darién, Veraguas, Colón).

La ronda de 8 inicia este viernes 30 de enero con partidos al mejor de siete. Estas series inician mañana con dos partidos.

Refuerzos para la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026

  1. Coclé - Carlos Burac (Darién)
  2. Chiriquí - Omar Vargas (Veraguas)
  3. Herrera - Eddie Miller (Bocas del Toro)
  4. Panamá Metro - Reynaldo González (Reserva de roster de 40)
  5. Chiriquí Occidente - Néstor Ramos (Darién)
  6. Panamá Este - Adrián Fuentes (Bocas del Toro)
  7. Los Santos - Melki López (Veraguas)
  8. Panamá Oeste - Edward Delgado (Colón)
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cómo quedaron los cruces para la ronda de 8?

Béisbol Juvenil 2026: Así terminó la tabla de posiciones de ronda regular

Béisbol Juvenil 2026: Herrera se queda con el último boleto para ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias