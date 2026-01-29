Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Quedaron definidos los refuerzos de los equipos para la ronda 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 donde las 8 novenas tenían la opción de escoger jugadores de los equipos eliminados (Bocas del Toro, Darién, Veraguas, Colón).
Refuerzos para la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026
- Coclé - Carlos Burac (Darién)
- Chiriquí - Omar Vargas (Veraguas)
- Herrera - Eddie Miller (Bocas del Toro)
- Panamá Metro - Reynaldo González (Reserva de roster de 40)
- Chiriquí Occidente - Néstor Ramos (Darién)
- Panamá Este - Adrián Fuentes (Bocas del Toro)
- Los Santos - Melki López (Veraguas)
- Panamá Oeste - Edward Delgado (Colón)