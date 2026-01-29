Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuáles fueron los refuerzos de los equipos para la ronda de 8?

Quedaron definidos los refuerzos de los equipos para la ronda 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 donde las 8 novenas tenían la opción de escoger jugadores de los equipos eliminados (Bocas del Toro, Darién, Veraguas, Colón).