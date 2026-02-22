Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para la final entre Panamá Oeste y Chiriquí?

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se medirán en la final del Béisbol juvenil 2026 para convertirse en el nuevo campeón luego que el "Ganao Bravo" dejara en el camino a Coclé, vigente campeón.
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 P.M.
Miércoles 25 de febrero
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 P.M.
Viernes 27 de febrero
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Sábado 28 de febrero
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
*Lunes 2 de marzo
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
*Martes 3 de marzo
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
*Miércoles 4 de marzo
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.