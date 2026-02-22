BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  22 de febrero de 2026 - 14:51

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para la final entre Panamá Oeste y Chiriquí?

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se medirán en la final del Béisbol juvenil 2026 para convertirse en el nuevo campeón.

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se medirán en la final del Béisbol juvenil 2026 para convertirse en el nuevo campeón luego que el "Ganao Bravo" dejara en el camino a Coclé, vigente campeón.

Precio de los boletos para la final del Béisbol Juvenil 2026

  • General: 6.00 $
  • Jubilados y niños entre 6 y 11 años: 3.00 $
  • Niños hasta 5 años: Gratis

Calendario de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026

Martes 24 de febrero

  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 P.M.

Miércoles 25 de febrero

  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 8:00 P.M.

Viernes 27 de febrero

  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Sábado 28 de febrero

  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

*Lunes 2 de marzo

  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

*Martes 3 de marzo

  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.

*Miércoles 4 de marzo

  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
